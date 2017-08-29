В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет



Презентация формы для Росгвардии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Презентация формы для Росгвардии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Боевая экипировка российских военных через 50 лет по техническому облику и возможностям будет сопоставима с костюмом Железного человека, заявил в понедельник РИА Новости председатель военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Александр Романюта.

"Я думаю, лет через 50 лет это (экипировка) будет костюм Железного человека. Это приблизительные оценки… Все (армии мира) хотят максимально защитить бойца, дать ему максимальные возможности по разведке цели и по поражению", - сказал Романюта, отвечая на вопрос о перспективах развития экипировки "Ратник".

По его словам, основные проблемы при создании подобной экипировки - разработка новых материалов и обеспечение энергией всех систем будущего костюма.

Сейчас в Вооруженные силы РФ поступает экипировка "солдата будущего" второго поколения под названием "Ратник", на смену которой к 2025 году должна прийти экипировка "Ратник-3". В составе последней будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.

Железный человек - вымышленный персонаж, супергерой комиксов. По сюжету комикса и одноименного кинофильма, броня Железного человека придаёт его владельцу Тони Старку сверхчеловеческую силу и физическую защиту. Старк может поднимать до 90 тонн, ботинки и перчатки с реактивными двигателями позволяют ему летать, экипировка включает также различные виды оружия и средства связи.