"Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей
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Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
"Ростех" провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. В рамках форума холдингами и организациями прямого управления госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - говорится у сообщении.
В нем поясняется, что "Уралвагонзавод" подписал с Минобороны России пять долгосрочных контрактов на общую сумму 22,6 миллиарда рублей. "Ростех" отмечает, что стороны договорились о поставках в Вооруженные силы России танков Т-90М.
"Также впервые в российскую армию будут поставлены боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор". Помимо поставок новой техники для армии не прекращается и обслуживание уже имеющейся на балансе Минобороны техники, в частности, были заключены контракты по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90", - говорится в релизе.
Пресс-служба добавляет, что холдинг "Высокоточные комплексы" заключил с военным ведомством контракты на 4 миллиарда рублей на поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и запчастей для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Помимо этого, ПАО "КАМАЗ" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку арктических автомобилей "Камаз-5350".
Также, по данным пресс-службы, "Рособоронэкспорт" подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе контракт на поставку вертолетов Ми-171Ш в Буркина-Фасо. В данный момент на вооружении министерства обороны этой страны находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.
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28.08.2017
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