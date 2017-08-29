"Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей



Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Ростех" провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. В рамках форума холдингами и организациями прямого управления госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - говорится у сообщении.

В нем поясняется, что "Уралвагонзавод" подписал с Минобороны России пять долгосрочных контрактов на общую сумму 22,6 миллиарда рублей. "Ростех" отмечает, что стороны договорились о поставках в Вооруженные силы России танков Т-90М.

"Также впервые в российскую армию будут поставлены боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор". Помимо поставок новой техники для армии не прекращается и обслуживание уже имеющейся на балансе Минобороны техники, в частности, были заключены контракты по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90", - говорится в релизе.

Пресс-служба добавляет, что холдинг "Высокоточные комплексы" заключил с военным ведомством контракты на 4 миллиарда рублей на поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и запчастей для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Помимо этого, ПАО "КАМАЗ" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку арктических автомобилей "Камаз-5350".

Также, по данным пресс-службы, "Рособоронэкспорт" подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе контракт на поставку вертолетов Ми-171Ш в Буркина-Фасо. В данный момент на вооружении министерства обороны этой страны находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.