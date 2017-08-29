Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей

29.08.2017 РИА Новости 542 0
0
Понравилась новость?
 0
Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017
Посетитель на тренажере АО Концерн Радиоэлектронные технологии в павильоне государственной корпорации Ростех на форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Ростех" провел около 100 встреч с российскими и международными делегациями из 50 стран. В рамках форума холдингами и организациями прямого управления госкорпорации было подписано более 30 контрактов и соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - говорится у сообщении.

В нем поясняется, что "Уралвагонзавод" подписал с Минобороны России пять долгосрочных контрактов на общую сумму 22,6 миллиарда рублей. "Ростех" отмечает, что стороны договорились о поставках в Вооруженные силы России танков Т-90М.

"Также впервые в российскую армию будут поставлены боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор". Помимо поставок новой техники для армии не прекращается и обслуживание уже имеющейся на балансе Минобороны техники, в частности, были заключены контракты по капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90", - говорится в релизе.

Пресс-служба добавляет, что холдинг "Высокоточные комплексы" заключил с военным ведомством контракты на 4 миллиарда рублей на поставку первой партии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" и запчастей для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Помимо этого, ПАО "КАМАЗ" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку арктических автомобилей "Камаз-5350".

Также, по данным пресс-службы, "Рособоронэкспорт" подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе контракт на поставку вертолетов Ми-171Ш в Буркина-Фасо. В данный момент на вооружении министерства обороны этой страны находятся вертолеты Ми-17 и Ми-24П.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Ми-17
Ми-24
Ми-8АМТ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Высокоточные комплексы
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Ростех
РОЭ
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы