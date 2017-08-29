Счетная палата отмечает риск срыва планов ввода в строй объектов ФСИН в 2017 году



Счетная Палата РФ

Источник: blog.ucmsgroup.ru Счетная Палата РФИсточник: blog.ucmsgroup.ru

Счетная палата РФ опубликовала отчет по результатам анализа реализации Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" в 2017 году, говорится в августовском сборнике отчетов Счетной палаты.

"На 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 276 объектов, предусмотренных программой, 18 объектов в эксплуатацию не введены. Объем незавершенного строительства сложился в сумме 30,8 млрд руб. Из 18 объектов, не введенных в эксплуатацию в период реализации программы, в 2017 году введено только 2. При этом 6 из 18 объектов имеют техническую готовность менее 70%, что создает существенные риски не ввода их в эксплуатацию и в 2017 году", — говорится в справке Счетной палаты.

В отчете отмечается, что общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию 325 мероприятий ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)", составил 57,7 млрд руб. Как показала проверка, предусмотренные средства были выделены в полном объеме, кассовые расходы составили 56 млрд руб. (97,2%). При этом цель программы по приведению условий содержания подследственных в следственных изоляторах (СИЗО) и осужденных в исправительных учреждениях в соответствие с законодательством РФ не достигнута.

"Проверка также показала, что средства федерального бюджета на общую сумму 15 млрд руб. использованы без достижения результата: объекты СИЗО в Белореченске Краснодарского края (2,4 млрд руб.) и СИЗО в Колпино (Санкт-Петербург, 12,7 млрд руб.) не достроены и в эксплуатацию не введены", — говорится в сообщении.