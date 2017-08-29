Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Счетная палата отмечает риск срыва планов ввода в строй объектов ФСИН в 2017 году

29.08.2017 RNS 248 0
0
Понравилась новость?
 0
Счетная Палата РФ
Счетная Палата РФ
Источник: blog.ucmsgroup.ru

Счетная палата РФ опубликовала отчет по результатам анализа реализации Федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы" в 2017 году, говорится в августовском сборнике отчетов Счетной палаты.

"На 1 января 2017 года в эксплуатацию введено 276 объектов, предусмотренных программой, 18 объектов в эксплуатацию не введены. Объем незавершенного строительства сложился в сумме 30,8 млрд руб. Из 18 объектов, не введенных в эксплуатацию в период реализации программы, в 2017 году введено только 2. При этом 6 из 18 объектов имеют техническую готовность менее 70%, что создает существенные риски не ввода их в эксплуатацию и в 2017 году", — говорится в справке Счетной палаты.

В отчете отмечается, что общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию 325 мероприятий ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)", составил 57,7 млрд руб. Как показала проверка, предусмотренные средства были выделены в полном объеме, кассовые расходы составили 56 млрд руб. (97,2%). При этом цель программы по приведению условий содержания подследственных в следственных изоляторах (СИЗО) и осужденных в исправительных учреждениях в соответствие с законодательством РФ не достигнута.

"Проверка также показала, что средства федерального бюджета на общую сумму 15 млрд руб. использованы без достижения результата: объекты СИЗО в Белореченске Краснодарского края (2,4 млрд руб.) и СИЗО в Колпино (Санкт-Петербург, 12,7 млрд руб.) не достроены и в эксплуатацию не введены", — говорится в сообщении.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы