"Алмаз — Антей" сформировал запас комплектующих в рамках импортозамещения до 2020 года
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Ян Валентинович Новиков
Источник: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
Концерн ВКО "Алмаз — Антей" сформировал страховой запас комплектующих изделий до 2020 года в рамках программы импортозамещения, сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.
"С целью снижения рисков срыва сроков выполнения заданий ГОЗ и ВТС в концерне сформирован страховой запас комплектующих изделий на период до 2020 года", — сказал Новиков в интервью журналу "ОПК РФ".
Он добавил, что концерн сейчас реализует программу по импортозамещению комплектующих почти из 30 стран. Также, по его словам, в концерне "был разработан и после согласования с Минпромторгом России и Минобороны России утвержден для различных образцов изделий целый ряд планов-графиков по замене комплектующих изделий из стран НАТО и ЕС".
Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тыс. человек. Концерн занимается созданием зенитных ракетных систем и комплексов большой, средней и малой дальности наземного и морского базирования. Также предприятие производит радиолокационные станции и автоматизированные системы управления и комплексы средств автоматизации. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.
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28.08.2017
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