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Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: в переговорах с Турцией о поставке С-400 можно ожидать позитивный итог

29.08.2017 Интерфакс-АВН 159 0
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С-400 "Триумф"
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа
Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев выразил надежду на скорый позитивный результат в переговорах с Турцией о поставке С-400.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог", - заявил Д.Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

"Наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция - независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать", - сказал глава ФСВТС.

В четверг Д.Шугаев сообщил "Интерфаксу", что планы поставить Турции систему противовоздушной обороны С-400 соответствуют геополитическим интересам России.

"Переговоры о поставке Турции систем ПВО большой дальности действительно проводятся. Намечены определенные реперные точки нашего дальнейшего сотрудничества. Все принимаемые решения в данной области строго соответствуют геополитическим и стратегическим интересам Российской Федерации", - сказал он на форуме "Армия-2017".

Так он ответил на вопрос о том, на какой стадии находится контракт с Турцией на поставку С-400.

Принципиальные договоренности о поставке С-400 в Турцию есть, но контракт не пока заключен, заявил 23 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Еще не вступил в силу", - сказал А.Михеев "Интерфаксу", отвечая на вопрос о работе над контрактом.

Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.
28.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Турция
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