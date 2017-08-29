Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400



Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в 2017 году планирует сохранить текущие показатели объема экспорта военной продукции и вооружений и динамику портфеля заказов. По словам руководителя ведомства Дмитрия Шугаева, ОПК "в тонусе": только на комплексы ПВО С-400 "Триумф" поступило порядка десяти заявок.

Задачи "переплюнуть" США не стоит

"У нас сегодня главная цель - создание максимально благоприятных условий для российских экспортеров продукции военного назначения в условиях еще более ожесточившейся конкуренции на рынках. Параллельно необходимо обеспечивать соблюдение всех законов, а в законодательной сфере нет предела совершенству", - заявил Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Порядка половины от всех поставок вооружения приходятся на самолеты и вертолеты, отметил глава ФСВТС. Более того, Россия выходит на показатель в 27% от мировых поставок боевой авиации, опережая США, однако задачи "переплюнуть" американских производителей перед ведомством не стоит: важнее, чтобы отношения с нынешними и потенциальными партнерами отвечали интересам национальной безопасности страны.

В этом году служба также рассчитывает на рост объемов поставок сухопутной техники, доля которых в общем объеме экспорта может превысить 30%.

Вопрос "на выданье"

По словам Шугаева, наблюдается большой спрос и на системы противовоздушной обороны: только на С-400 "Триумф" ведомством обрабатывается порядка десяти заявок. Так, по этому виду вооружений практически достигнута договоренность с Турцией.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что мы выйдем вскоре на позитивный итог", - сказал глава службы.

Турция - независимое государство, способное самостоятельно решать, покупать оружие или не покупать, несмотря на негодование "заоккеанских друзей" России, добавил Шугаев.

"Эта система доказала свое превосходство над всеми остальными, это действительно лучшая система ПВО, которая сегодня существует", - заметил собеседник издания.

Непростые переговоры

В конце июля в Анкаре заявили, что договоренность по поставкам С-400 скоро будет достигнута. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что контракт близок к подписанию, но в силу пока не вступил.

Переговоры идут непросто из-за того, что система С-400 еще не поставлялась на экспорт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

"Я бы не стал говорить, что это затягивание переговоров. Переговоры достаточно непростые по одной простой причине: это новая система, она на экспорт не поставлялась. <…> Экспортные образцы имеют отличия, кроме того, они должны быть сделаны. Причем, производятся они на сотнях предприятий, и все это требует согласования", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.