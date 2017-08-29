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Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота

29.08.2017 ТАСС 483 3
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Су-30СМ
Новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "43 синий", серийный номер 10МК5 1317, собственное название "Севастопольский") после передачи Морской авиации ВМФ России. Иркутск, 29.09.2016
Источник: cemichael / forums.airforce.ru

Для обеспечения безопасности было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, морская авиация и беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утес" в рамках тактических учений выполнил пуск крылатой ракеты, которую затем перехватил и уничтожил истребитель Су-30СМ, сообщил в понедельник официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель Морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сказал офицер.

По его словам, для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-30
Проекты
ЧФ

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Сергей-82
10209
№1
29.08.2017 06:59
Цитата, q
В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель
Катера обнаружили и атаковали?дальность стрельбы АК-630 равна 4000 м ,скорость П-35 =500 м/с,всего 8 сек чтоб что то сделать,ну и как понимаю артиллерия не "шмогла"т.к.
Цитата, q
На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель Морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сказал офицер.
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RU
snc
555
№2
29.08.2017 10:53
Ну это не удивительно. Наверняка траектория ракеты не была направлена ни на один из катеров, слишком опасно, так что ближе 700-1000м ракета к кораблям не приближалась. 4000м это только для огромной цели вроде Ориона и то нужна некоторая удача. По малоразмерной цели реальная дальность это меньше 2000м Так что у МЗА шансов было мало.
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RU
Сергей-82
10209
№3
29.08.2017 13:11
Цитата, snc сообщ. №2
По малоразмерной цели реальная дальность это меньше 2000м Так что у МЗА шансов было мало.
П-35 имеет длину 10м и вес 4500 кг.
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