Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота



Новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "43 синий", серийный номер 10МК5 1317, собственное название "Севастопольский") после передачи Морской авиации ВМФ России. Иркутск, 29.09.2016

Источник: cemichael / forums.airforce.ru Новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "43 синий", серийный номер 10МК5 1317, собственное название "Севастопольский") после передачи Морской авиации ВМФ России. Иркутск, 29.09.2016Источник: cemichael / forums.airforce.ru

Для обеспечения безопасности было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, морская авиация и беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утес" в рамках тактических учений выполнил пуск крылатой ракеты, которую затем перехватил и уничтожил истребитель Су-30СМ, сообщил в понедельник официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель Морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сказал офицер.

По его словам, для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.