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Дмитрий Шугаев в интервью "Коммерсанту": на ЗРС С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок

29.08.2017 ЦАМТО 146 0
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С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф"
Источник: Виталий Невар/ТАСС

ЦАМТО, 28 августа. "Мы наблюдаем большой спрос на системы ПВО: только на ЗРС С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", – заявил в интервью "Коммерсанту" директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Отвечая на вопрос "Коммерсанта", достигнута ли договоренность с Турцией на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", Д.Шугаев отметил, что "данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что вскоре мы выйдем на позитивный итог. Наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция – независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать. Эта система доказала свое превосходство над всеми остальными, это действительно лучшая система ПВО, которая сегодня существует".

Говоря о текущей структуре экспортных поставок вооружений, Д.Шугаев сообщил, что "порядка 50% поставок – это самолеты и вертолеты. В этом году мы надеемся увидеть рост объемов поставок сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30%".

Д.Шугаев подчеркнул, что "мы сохраним текущие показатели объема экспорта военной продукции и вооружений. Однако еще важнее сохранять динамику портфеля заказов".

По его словам, "когда мы говорим об этом термине – а это обязательства российской стороны и наших партнеров – и называем его цифру приблизительно в 46-50 млрд. долл., сохранение портфеля в таком диапазоне, а еще лучше его увеличение, является наиважнейшей задачей, потому что это дает возможность нашей промышленности иметь задел на многие годы вперед. Это и есть залог успеха в будущем".

Полностью интервью Д.Шугаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".
28.08.2017
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

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