Замминистра обороны РФ Юрий Борисов вручил награды лучшим участникам форума "Армия-2017"
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Юрий Борисов
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 28 августа. Заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов вручил награды лучшим участникам III Международного военно-технического форума "Армия-2017". Церемония состоялась на территории специализированной экспозиции "Инновационный клуб".
Главный приз форума в этом году получило акционерное общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
"За вклад в подготовку и организацию форума" Юрий Борисов наградил акционерное общество "Воентелеком".
Первое место в номинации "Лучшая разработка двойного назначения" досталось корпорации "Проект-техника", а победителем в номинации "Лучшая экспозиция форума" стало государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белспецвнештехника" из Беларуси.
По оценке организаторов, масштабы форума "Армия-2017" убедительно свидетельствуют, что из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности за три года он превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, рекордным по масштабу экспозиции, насыщенности научно-деловой и демонстрационной программ.
Беспрецедентным стал интерес, проявленный к форуму со стороны российских и иностранных предприятий военно-промышленного комплекса, бизнес-сообщества, делегаций иностранных государств. Форум объединил десятки тысяч участников из всех регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и гостей из более 100 стран мира, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.08.2017
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