Участники форума "Армия-2017" предложили использовать новые композиты при создании космического корабля "Федерация"



Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»

Источник: ic.pics.livejournal.com Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»Источник: ic.pics.livejournal.com

ЦАМТО, 28 августа. Новые композитные материалы с температурой эксплуатации до 400 град. С предложили использовать при создании космического корабля "Федерация" и хранении боеприпасов. Предложение было озвучено на круглом столе в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Впервые в мире разработан способ получения композитных материалов, которые могут перерабатываться в изделия с температурами эксплуатации плюс 350-400 град. С.

Новые композиты на основе фталонитрильных смол имеют много преимуществ. Среди них, в частности, высокая гидрофобность и огнестойкость. Помимо "Федерации", такие материалы предлагается использовать при серийном производстве самолета МС-21 и беспилотного летательного аппарата "Орион", проект которого был представлен на авиасалоне МАКС-2017.

Благодаря их свойствам новые композиты можно использовать и для безопасного хранения боеприпасов. На форуме обсудили создание специальных корпусов из огнестойких материалов, которые защитят взрывчатые вещества от детонации в течение четырех часов при температуре до 400 град. С. Эти корпуса можно будет использовать в специальных сооружениях, комнатах хранения оружия, при изготовлении ящиков и другой тары для боеприпасов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.