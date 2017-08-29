Компания "Рубин" представила инновационное средство поиска и спасания на море на форуме "Армия-2017"
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Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ЦАМТО, 28 августа. Компания "Рубин" в ходе круглого стола, посвященного наиболее актуальным вопросам безопасности мореплавания, представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" инновационное средство поиска и спасания на море – комплекс "Оберег".
Он состоит из безэкипажного катера, комплекса среднего автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), комплекса малого АНПА, комплекса БПЛА и модуля берегового базирования.
Безэкипажный катер оборудован системой наружного освещения, комплексом радиосвязи, системой технического зрения и спускоподъемным устройством.
Комплекс "Оберег" предназначен для оперативного развертывания на необорудованном берегу, исследования акватории, обнаружения и классифицирования объектов, а также для спасения и доставки экипажа на место развертывания или на судно-носитель, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.08.2017
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