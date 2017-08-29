Компания "Рубин" представила инновационное средство поиска и спасания на море на форуме "Армия-2017"



Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 28 августа. Компания "Рубин" в ходе круглого стола, посвященного наиболее актуальным вопросам безопасности мореплавания, представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" инновационное средство поиска и спасания на море – комплекс "Оберег".

Он состоит из безэкипажного катера, комплекса среднего автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), комплекса малого АНПА, комплекса БПЛА и модуля берегового базирования.

Безэкипажный катер оборудован системой наружного освещения, комплексом радиосвязи, системой технического зрения и спускоподъемным устройством.

Комплекс "Оберег" предназначен для оперативного развертывания на необорудованном берегу, исследования акватории, обнаружения и классифицирования объектов, а также для спасения и доставки экипажа на место развертывания или на судно-носитель, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.