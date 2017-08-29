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Связисты 49-й общевойсковой армии ЮВО в полевых условиях осваивают новейшее высокотехнологичное оборудование

29.08.2017 ЦАМТО 184 0
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АРМ Андромеда-Д
Российская АСУВ «Андромеда-Д» - 30 Октября 2011
Источник: http://gunm.ru/

ЦАМТО, 28 августа. Военнослужащие соединения управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях.

Связисты учатся развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, работать в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля "КамАЗ" и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80.

Для допуска к работе на высокотехнологичном оборудовании к военнослужащим по призыву предъявляются определенные требования. Прежде всего, это достаточный уровень образования и специальная подготовка. Поэтому каждый второй из допущенных к работе с новой техникой имеет высшее и среднее техническое образование.

Для выполнения задач по предназначению соединение располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станциями, станциями спутниковой связи, а также комплексными аппаратными, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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