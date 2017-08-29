В рамках форума "Армия-2017" на территории парка "Патриот" ОСК открыла новейший демонстрационный центр



Конгрессно-выставочный центр подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»

Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Конгрессно-выставочный центр подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ЦАМТО, 28 августа. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" на территории парка "Патриот" ОСК открыла новейший демонстрационный центр.

В Демоцентре площадью 1,5 тыс. кв. м размещены около 30 масштабных моделей военных кораблей и подводных лодок, строящихся как по заказу Министерства обороны Российской Федерации, так и для иностранных партнеров.

Кроме того в Демоцентре в мультимедийном формате представлена информация о деятельности корпорации и развернута большая деловая зона, включающая переговорные комнаты и конференц-зал.

В дни работы форума демонстрационный центр посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, помощник президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Гости высоко оценили данный проект ОСК и выразили надежду, что он будет способствовать дальнейшему расширению деятельности корпорации, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба АО "ОСК".