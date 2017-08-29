«КАМАЗ» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты за первое полугодие 2017 года по МСФО



Масштабная модернизация в цехах агрегатного производства ПАО «КАМАЗ»

Источник: http://kamaz.org/ Масштабная модернизация в цехах агрегатного производства ПАО «КАМАЗ»Источник: http://kamaz.org/

Консолидированная выручка группы организаций ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 62 315 млн. рублей. Чистая прибыль составила 990 млн. рублей (в сравнении с двухмиллиардным убытком годом ранее).

За отчётный период продажи автомобилей КАМАЗ на внутренних и внешних рынках выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и обеспечили рост консолидированной выручки группы. На российских и зарубежных рынках было продано 15 102 грузовых автомобиля, что на 2 064 единицы больше, чем за тот же период прошлого года. Объёмы продаж грузовых автомобилей выросли на общем фоне оживления деловой и инвестиционной активности. Рост коммерческих грузоперевозок, снижение ставок по кредитам и отложенный спрос способствовали увеличению сегмента магистральных тягачей. Рост в нефтегазодобывающей отрасли, ЖКХ и стабилизация в сельском хозяйстве благоприятно повлияли на остальные сегменты рынка сбыта группы.

По итогам шести месяцев 2017 года доля ПАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) составила 49,5%.

Рост объёмов производства и продаж, эффективное управление затратами, замещение импортных комплектующих обусловили выход группы на положительные финансовые результаты. Чистая прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 990 млн. рублей (по итогам того же периода 2016 года был отмечен чистый убыток в размере 1 930 млн. рублей). Показатель EBITDA за отчётный период составил 4 262 млн. рублей (в первом полугодии 2016 года - 370 млн. рублей).

По результатам шести месяцев 2017 года сложился положительный операционный денежный поток в сумме 7 472 млн. рублей (+4 859 млн. руб. к аналогичному периоду прошлого года). Основная причина значительного притока денежных средств - рост выручки и эффективное управление денежными потоками.

ПАО «КАМАЗ» продолжает развивать приоритетные инвестиционные программы нового модельного ряда автомобилей за счёт собственных и заемных средств. Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2017 года составил 23 545 млн. рублей, при этом группа «КАМАЗ» соблюдала все ковенанты, установленные кредитными соглашениями.