Россия получила около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400



Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России имеет около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 "Триумф", заявил директор ведомства Дмитрий Шугаев.

"Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", - рассказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он также отметил, что Россия и Турция уже договорились о поставках зенитной ракетной системы и сейчас обсуждают детали.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы", рассказал Шугаев.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. До настоящего время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, был заключен лишь с Китаем.