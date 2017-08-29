Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В ФСВТС надеются на "позитивный итог" в переговорах РФ и Турции по С-400

29.08.2017 РИА Новости 100 0
0
Понравилась новость?
 0
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев выразил надежду на "позитивный итог" в переговорах России с Турцией о поставках комплектов ПВО С-400.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог", - сказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность с Турцией на поставку С-400.

Он также подчеркнул, что "наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция - независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в конце июля, что переговоры по поставкам в Турцию С-400 близятся к концу, договоренность между двумя странами по этому вопросу уже оформилась, осталось прояснить незначительные моменты. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во вторник сообщил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции близок к подписанию, но пока не вступил в силу.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы