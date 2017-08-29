В ФСВТС надеются на "позитивный итог" в переговорах РФ и Турции по С-400
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Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев выразил надежду на "позитивный итог" в переговорах России с Турцией о поставках комплектов ПВО С-400.
"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог", - сказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, достигнута ли договоренность с Турцией на поставку С-400.
Он также подчеркнул, что "наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция - независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать".
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в конце июля, что переговоры по поставкам в Турцию С-400 близятся к концу, договоренность между двумя странами по этому вопросу уже оформилась, осталось прояснить незначительные моменты. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во вторник сообщил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции близок к подписанию, но пока не вступил в силу.
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28.08.2017
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