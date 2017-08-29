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В России впервые пройдут совместные российско-египетские учения десантников

29.08.2017 ТАСС 92 0
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Египетские военные
Египетские военные на тренировке на стрельбище перед началом игр Мастера автобронетанковой техники в Острогожске Воронежской области. 31 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

Тактическое учение будет проходить в горной местности в одном из районов Краснодарского края

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские и египетские десантники впервые проведут на территории РФ в сентябре совместные тактические учения "Защитники дружбы - 2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани, - говорится в сообщении. - Тактическое учение будет проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом".

Проведение российско-египетских учений на территории РФ будет осуществляться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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