В России впервые пройдут совместные российско-египетские учения десантников
|
|
Египетские военные на тренировке на стрельбище перед началом игр Мастера автобронетанковой техники в Острогожске Воронежской области. 31 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева
Тактическое учение будет проходить в горной местности в одном из районов Краснодарского края
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские и египетские десантники впервые проведут на территории РФ в сентябре совместные тактические учения "Защитники дружбы - 2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"За время совместного российско-египетского учения десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани, - говорится в сообщении. - Тактическое учение будет проходить в одном из районов Краснодарского края в горной местности с сухим субтропическим климатом".
Проведение российско-египетских учений на территории РФ будет осуществляться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.08.2017 «Армия-2017»: от идеи до танка
29.08.2017 "Запад" напугал Прибалтику
29.08.2017 Центру имени Хруничева никак не поздоровится
29.08.2017 В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
29.08.2017 Невидимый заслон: системы РЭБ могут оставить противника без электроники
29.08.2017 "Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей
29.08.2017 Хорватия решила закупать "Патрии"
29.08.2017 "Мне не было предписано совершать какие-то революции"