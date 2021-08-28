Бюджет стратегических ядерных сил сохранится при любой цене на нефть
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Межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на подмосковном полигоне в Алабино.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости
Расходы по просьбе Минфина должны ограничиться суммой в 17 трлн рублей
В сентябре с высокой долей вероятности может быть утверждена новая Государственная программа вооружения, рассчитанная до 2025 года (ГПВ-2025). По сравнению с первым вариантом ее проекта, на реализацию которого Минобороны просило выделить 30 трлн руб., расходы по просьбе Минфина должны ограничиться суммой в 17 трлн руб. Это на 3 трлн руб. меньше, чем предусмотрено на ГПВ-2020.
В экспертном сообществе полагают, что внутри программы произойдет перераспределение расходной части в пользу Сухопутных войск и ВДВ, а Военно-морскому флоту придется умерить свой аппетит. Собственно говоря, это уже произошло. По ГПВ-2020 флоту выделили сначала 4,7 трлн руб., но потом сократили ассигнования до 2,6 трлн, зато финансирование Сухопутных войск и ВДВ увеличат с 2,6 до 4,2 трлн, что составляет почти четверть всех расходов. Деньги нужны на массовую закупку бронетехники нового поколения на платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг". Также надо учесть, что мир не становится добрее. Сложная ситуация на юго-западном стратегическом направлении, связанная с нестабильностью политического режима Украины, война в Сирии - все это требует, как полагают эксперты, усиления прежде всего сухопутной части Вооруженных сил РФ. Но главная причина перераспределения расходов – экономическая. ГПВ-2020 версталась, когда один баррель нефти подбирался к 100 долл., а сейчас он даже номинально вдвое дешевле. Страна не может тратить деньги на закупку вооружения и военной техники в прежнем объеме, особенно на такие дорогие системы, как в ВМФ. Пожалуй, только бюджет Стратегических ядерных сил сохранится при любой цене на нефть.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
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25.08.2017
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