Как сообщает французский ресурс "opex360.com" в публикации "L’US Marine Corps a l’intention d’acquérir plus de 50.000 unités d’une variante du fusil HK-416" в США достаточно производителей легкого стрелкового оружия, но несмотря на лозунг "America First", который выдвинул президент Дональд Трамп, Корпус морской пехоты (КМП) США намеревается закупить 50000 автоматических винтовок европейского производителя - немецкой компании Heckler & Koch.

Американский морской пехотинец ведет огонь из автоматической винтовки М27 Infantry Automatic Rifle (Heckler & Koch HK416), 20.01.2015 (с) thefirearmblog.com

В начале августа 2017 года на cайте госзакупок США US Federal Business Opportunities (FBO), КМП разместил запрос относительно закупки у компании Heckler & Koch 50814 автоматических винтовок М27 Infantry Automatic Rifle (IAR) калибра 5,56 мм.

Запрос теоретически открыт и для других компаний, которые смогут подать заявку на поставку такого количества винтовок, причем с характеристиками и спецификациями М27 IAR, чья стоимость составляет 3000 долл. за единицу.

На вооружении КМП США уже стоит несколько тысяч [6500] винтовок М27 IAR, которые являются модификацией винтовки Heckler & Koch HK416, которая под обозначением HF416 теперь также поступает на вооружение вместо винтовки FAMAS и во французской армии.

В прошлом году винтовка производства Heckler & Koch подверглась испытаниями на предмет возможности применения как "стандартное" оружие в 3-м батальоне 5-го полка морской пехоты США, дислоцированном в Калифорнии. С магазином на 30 патронов, с полученными результатами по надежности, эффективной дальности стрельбы, удобства применения и эргономики, эта винтовка имеет большие шансы на успех.

Согласно специализированным американским сайтам, процедура по закупке винтовок М27 должна положить конец использованию автоматических винтовок M16A4 и карабинов Colt M4, которые в настоящее время состоят на вооружении морских пехотинцев США.

Комментарий bmpd. Винтовки М27 (Heckler & Koch HK416) с 2010 года используются в Корпусе морской пехоты США в качестве оружия усиления пехотного отделения, частично заменив 5,56-мм ручные пулеметы М249, и в некотором роде выполняя роль таже marksman-винтовки (аналога СВД). Сейчас одна винтовка М27 в КМП находится на вооружении секции из четырех человек - соответственно, три винтовки имеются в отделении, суммарно 28 - в роте, и суммарно 84 - в батальоне морской пехоты.

Теперь же планируется принятие М27 на вооружение в качестве основной штатной винтовки КМП США.