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120-мм самоходная артиллерийская система 2С42 по ОКР "Лотос"

28.08.2017 bmpd.livejournal.com 176 0
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Как сообщил веб-ресурс "Вестник Мордовии", на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации на своем стенде, помимо прочего, продемонстрировало модель перспективной 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ").

Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Система 2С42 предназначена для замены 120-мм самоходных артиллерийских орудий ВДВ 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ".

Заявленные характеристики 2С42:

Максимальная дальность стрельбы -13 км.

Минимальная дальность стрельбы - 1 км.

Прицельная скорострельность - 6-8 выстрелов/мин.

Углы наведения орудия:

по горизонтали - 360 град.

по вертикали - от -4, до +80 град.

Время перевода из походного положения и обратно - 30 сек.

Масса САО - 18 т.

Максимальная скорость:

по шоссе - 70 км/ч.

по грунту - 40 км/ч.

Запас хода -500 км

Экипаж - 4 чел.

Со стороны bmpd заметим, что в 2016 году генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров в своих интервью заявлял, что первый опытный образец САО по ОКР "Лотос" должен быть построен в 2017 году, с завершением Государственных испытаний системы в 2019 году и передачей в серийное производство в 2020 году.

Как можно судить, САО 2С42 использует удлиненную семикатковую ходовую часть на основе БМД-4М и будет оснащена высокоавтоматизированным башенным боевым отделением со 120-мм орудием.

ОКР "Лотос" по созданию нового САО 2С42 в калибре 120 мм для Воздушно-десантных войск России была начата в 2016 году взамен ранее создававшейся ЦНИИТОЧМАШ для ВДВ перспективной самоходной артиллерийской установки 2С36 со 152-мм гаубицей 2А89 по ОКР "Зауралец-Д". Работы по ОКР "Зауралец-Д" были приостановлены после завершения в 2015 году этапа предварительных испытаний опытных образцов САУ 2С36.

Модель 120-мм самоходной артиллерийской установки 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемой по ОКР "Лотос" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"), на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 для Воздушно-десантных войск, создаваемое по ОКР "Лотос". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) yadi.sk/d/9Oickg4f3ML4Ye
27.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
БМД-4
Град РСЗО
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX

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