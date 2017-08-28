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Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ

28.08.2017 ТАСС 149 1
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Российские самолеты Су-25 и Су-24 на базе Хмеймим в Сирии
Российские самолеты Су-25 и Су-24 на базе Хмеймим в Сирии
Источник: © AP Photo, Vadim Savitsky

Результаты "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом", отметил заместитель командующего ВВС Главного командования ВКС Сергей Мещеряков

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Боевой опыт Воздушно-космических сил России, накопленный в Сирии, будет положен в основу развития их системы вооружения. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования ВКС генерал-майор Сергей Мещеряков.

"Выводы, полученные нами по результатам применения авиации, учтены в дальнейшем развитии системы вооружения Воздушно-космических сил", - сказал он.

Мещеряков подчеркнул, что для приобретения боевого опыта через сирийский конфликт "стараются пропустить" как можно большее количество летного и инженерно-технического состава. "В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", - сказал генерал.

По его словам, результаты применения авиации в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13126
№1
28.08.2017 05:47
Безусловно то, что опыт любой военной кампании должен учитываться при планировании и развитии того или иного вида ВС, стратеги и тактики их использования.

Но будет чудовищной ошибкой брать этот опыт за основу, за ядро и строить вокруг него всю армию или ВВС.

Это всего лишь отдельный локальный опыт, хотя он безусловно полезен, т.к. позволил вскрыть некоторые сильные и слабые стороны как военной техники, так и подготовки личного состава, а так же определенных догматов военного планирования.

Но если бы война вспыхнула в другой географически удаленной точке, с другим противником, то она обнажила совершенно иные проблемы. Те неисправности и пробелы в подготовке, которые проявились в Сирии, там бы возможно не проявились вовсе или имели куда менее выраженную степень, а всплыли бы совершенно иные, которые в сирийской кампании показались несущественными или вовсе были проигнорированы.

Это может касаться чего угодно- от надежности отдельных узлов и агрегатов, до логистики и тыла, ведения разведки, осуществления различных видов обороны и т.д.

Безусловно здесь только одно, как сказал кто-то из великих (по-моему Наполеон) "армия должна или воевать или готовиться к войне" и поэтому война в Сирии дает неплохие возможности для того, чтобы держать определенные части и органы военного управления в "тонусе" обеспечивая преемственность боевого опыта.

Но этот опыт не должен ослеплять и вводить в заблуждение, это всего лишь локальный опыт одной военной кампании.
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