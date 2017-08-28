Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ

Восход 13126

№1 28.08.2017 05:47 Безусловно то, что опыт любой военной кампании должен учитываться при планировании и развитии того или иного вида ВС, стратеги и тактики их использования.



Но будет чудовищной ошибкой брать этот опыт за основу, за ядро и строить вокруг него всю армию или ВВС.



Это всего лишь отдельный локальный опыт, хотя он безусловно полезен, т.к. позволил вскрыть некоторые сильные и слабые стороны как военной техники, так и подготовки личного состава, а так же определенных догматов военного планирования.



Но если бы война вспыхнула в другой географически удаленной точке, с другим противником, то она обнажила совершенно иные проблемы. Те неисправности и пробелы в подготовке, которые проявились в Сирии, там бы возможно не проявились вовсе или имели куда менее выраженную степень, а всплыли бы совершенно иные, которые в сирийской кампании показались несущественными или вовсе были проигнорированы.



Это может касаться чего угодно- от надежности отдельных узлов и агрегатов, до логистики и тыла, ведения разведки, осуществления различных видов обороны и т.д.



Безусловно здесь только одно, как сказал кто-то из великих (по-моему Наполеон) "армия должна или воевать или готовиться к войне" и поэтому война в Сирии дает неплохие возможности для того, чтобы держать определенные части и органы военного управления в "тонусе" обеспечивая преемственность боевого опыта.



Но этот опыт не должен ослеплять и вводить в заблуждение, это всего лишь локальный опыт одной военной кампании.