Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
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Российские самолеты Су-25 и Су-24 на базе Хмеймим в Сирии
Источник: © AP Photo, Vadim Savitsky
Результаты "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом", отметил заместитель командующего ВВС Главного командования ВКС Сергей Мещеряков
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Боевой опыт Воздушно-космических сил России, накопленный в Сирии, будет положен в основу развития их системы вооружения. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в Сирии, сообщил начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования ВКС генерал-майор Сергей Мещеряков.
"Выводы, полученные нами по результатам применения авиации, учтены в дальнейшем развитии системы вооружения Воздушно-космических сил", - сказал он.
Мещеряков подчеркнул, что для приобретения боевого опыта через сирийский конфликт "стараются пропустить" как можно большее количество летного и инженерно-технического состава. "В ходе специальной операции в горно-пустынной местности экипажи самолетов и вертолетов приобретают опыт боевого применения управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения в условиях активного противодействия средств ПВО малой дальности", - сказал генерал.
По его словам, результаты применения авиации в Сирии "несомненно повысили престиж Воздушно-космических сил и Вооруженных сил Российской Федерации в целом".
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25.08.2017
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Восход
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№1
28.08.2017 05:47
Безусловно то, что опыт любой военной кампании должен учитываться при планировании и развитии того или иного вида ВС, стратеги и тактики их использования.
Но будет чудовищной ошибкой брать этот опыт за основу, за ядро и строить вокруг него всю армию или ВВС.
Это всего лишь отдельный локальный опыт, хотя он безусловно полезен, т.к. позволил вскрыть некоторые сильные и слабые стороны как военной техники, так и подготовки личного состава, а так же определенных догматов военного планирования.
Но если бы война вспыхнула в другой географически удаленной точке, с другим противником, то она обнажила совершенно иные проблемы. Те неисправности и пробелы в подготовке, которые проявились в Сирии, там бы возможно не проявились вовсе или имели куда менее выраженную степень, а всплыли бы совершенно иные, которые в сирийской кампании показались несущественными или вовсе были проигнорированы.
Это может касаться чего угодно- от надежности отдельных узлов и агрегатов, до логистики и тыла, ведения разведки, осуществления различных видов обороны и т.д.
Безусловно здесь только одно, как сказал кто-то из великих (по-моему Наполеон) "армия должна или воевать или готовиться к войне" и поэтому война в Сирии дает неплохие возможности для того, чтобы держать определенные части и органы военного управления в "тонусе" обеспечивая преемственность боевого опыта.
Но этот опыт не должен ослеплять и вводить в заблуждение, это всего лишь локальный опыт одной военной кампании.
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