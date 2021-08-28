Крылатая ракета Х-101 показала высокие характеристики на испытаниях в Сирии



Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160

Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru) Крылатая ракета Х-101 на револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке стратегического бомбардировщика Ту-160Источник: Кадр из видео Министерства обороны России (via militaryrussia.ru)

Впервые новую ракету применили в боевой обстановке самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Точность попадания стратегической крылатой ракеты Х-101, испытанной в ходе операции в Сирии, соответствует предъявляемым требованиям. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95МС в реальной боевой обстановке впервые применили новую ракету воздушного базирования Х-101. Точность попадания, зафиксированная средствами объективного контроля, соответствует предъявляемым требованиям", - сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Он напомнил, что полеты стратегических бомбардировщиков осуществлялись с территории Российской Федерации по маршрутам, пролегающим над Ираном и Ираком, а также над северными морями и Восточной Атлантикой.

"В последнем случае самолеты преодолели в общей сложности 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, выполнили пуски ракет над акваторией Средиземного моря и вернулись на аэродром базирования", - отметил председатель ВНК.

Их сопровождение осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С, дислоцированные на аэродроме Хмеймим, и модернизированные Су-27СМ3, осуществлявшие вылеты с аэродромов на юге России, добавил он.