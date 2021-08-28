Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии



Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море. Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии.

Источник: МО РФ Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море. Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии.Источник: МО РФ

Корабельная авиация с "Кузнецова" выполнила более 400 боевых вылетов, уничтожив около 1300 целей

КУБИНКА, /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Палубные истребители Су-33 с авианосца "Адмирал Кузнецов" применялись в радиусе более 300 км во время средиземноморского похода корабля к берегам Сирии. Об этом на круглом столе, посвященном опыту применения войск в республике, рассказал начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

"В ходе выполнения задач боевой службы проводилась опытовая эксплуатация палубных самолетов МиГ-29К/КУБ и Су-33. Для поражения удаленных целей в радиусе более 300 км, находящихся в районе Дамаска и Дейр-эз-Зора, использовались самолеты Су-33", - сказал он.

При выполнении поставленных задач с "Адмирала Кузнецова" самолеты МиГ-29К/КУБ применялись в радиусе до 300 км от корабля для поражения назначенных целей, находящихся в районе таких населенных пунктов как Идлиб, Алеппо, Пальмира.

Корабельная авиация с "Кузнецова" выполнила более 400 боевых вылетов, уничтожив около 1300 целей запрещенной в РФ террористической организации "Исламской государство"(запрещена в РФ - прим. ТАСС).

"Применение сил и средств ВМФ в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике в таких масштабах проведено впервые (в отечественной практике - прим. ТАСС) после окончания Второй мировой войны. Приобретен опыт боевого применения палубной авиации ВМФ", - подчеркнул Воложинский.

Кроме того, флот отработал в Сирии применение крылатых ракет морского базирования "Калибр", получил опыт оперативной переброски техники и материальных средств десантными кораблями и судами обеспечения за пределы России. "Проверены практические действия сил и средств противоподводно-диверсионного обеспечения в реальных условиях боевых действий. Применение сил ВМФ в Сирии показало правильность принятых решений по созданию оперативного соединения и дальнейшего развития пункта МТО в порту Тартус", - резюмировал вице-адмирал.