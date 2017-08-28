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Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году

28.08.2017 ТАСС 310 1
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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Стоимость создания образцов изделий превысит 20 млрд рублей, а потому реализация проекта займет больше времени

КУБИНКА, 25 августа. /ТАСС/. Малогабаритные атомные энергетические установки, предназначенные для работы в Арктике, планируется создать в интересах Минобороны РФ к 2023 году. Об этом в пятницу в рамках форума "Армия-2017" рассказал представитель Инжиниринговой компании инновационных проектов (ИКИП), являющейся головным исполнителем данного проекта.

"Планируется создание в интересах Минобороны атомных энергоустановок мощностью 100 киловатт и 1 мегаватт. Это уникальные энергетические установки, аналогов которым в мире нет. Они необходимы для освоения Арктики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это своеобразная малогабаритная атомная батарея. "Энергоисточник мегаваттного класса может быть выполнен в транспортабельном варианте и способен перемещаться на транспортной платформе с тягачом высокой проходимости, что позволяет ему быть мобильным и обеспечивать энергией нестационарные объекты", - пояснил представитель ИКИП.

Новый проект будет очень трудоемким и затратным. "Реализовать этот инвестиционный проект планируется в течение пяти-шести лет. Поскольку по предварительным расчетам стоимость создания обеих образцов изделий превышает 20 млрд рублей и выделение таких бюджетных средств процесс непростой и небыстрый, то в качестве инвестора проекта может выступить корпорация "Технониколь", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал, что работы будут проводиться на основе широкой межведомственной научно-производственной кооперации, важной составной частью которой является взаимодействие с предприятиями госкорпорации "Росатом" в части создания реакторной установки. Кроме того, необходима разработка транспортной платформы, систем выдачи мощности и так далее. "Если сейчас начать этот проект, то к 2022-2023 году будет создан первый образец", - резюмировал представитель ИКИП.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Минoбороны РФ
Росатом
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
47
№1
28.08.2017 07:42
- Ой, за версту распилом денег пахнет.. Какие миллиарды?
Это будет реактор на ХЯС, не е-сат, конечно, но что-то вроде того, что более полувека тому делал Филимоненко со товарищи..
0
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