Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" получила главный приз форума "Армия-2017"
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Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости
Почетную награду из рук замминистра обороны Юрия Борисова получил генеральный директор корпорации Борис Обносов
КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила главный приз международного военно-технического форума "Армия-2017". Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, награды победителям в нескольких номинациях вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Главную награду форума получил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. В номинации "Лучшая экспозиция форума" победителем стало государственное предприятие "Белспецвнештехника" (Белоруссия). Первое место в номинации за лучшую разработку двойного назначения получила корпорация "Проекттехника", а за вклад в подготовку и организацию форума приз получила компания "Воентелеком".
Также награды форума участникам вручил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.
Лучшим проектом "Инновационного клуба" форума стала разработка полупогружных ледокольных судов нового типа Московского физико-технического института. За лучшую разработку "Инновационного клуба" приз получило некоммерческое партнерство "Парк активных молекул" за разработку "ПАМ-3" - универсального кровезаменителя с функцией переноса кислорода.
За лучшую разработку двойного назначения в области IT-технологий наградили компанию "Чингис" за создание проекта "Виртуальный полигон". Среди иностранных участников форума за лучшую инновационную разработку был награжден Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Белоруссии.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
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26.08.2017
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