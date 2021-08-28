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Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" получила главный приз форума "Армия-2017"

28.08.2017 ТАСС 186 0
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Х-35
Противокорабельные ракеты Х-35 на стенде корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости

Почетную награду из рук замминистра обороны Юрия Борисова получил генеральный директор корпорации Борис Обносов

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) получила главный приз международного военно-технического форума "Армия-2017". Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, награды победителям в нескольких номинациях вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Главную награду форума получил генеральный директор КТРВ Борис Обносов. В номинации "Лучшая экспозиция форума" победителем стало государственное предприятие "Белспецвнештехника" (Белоруссия). Первое место в номинации за лучшую разработку двойного назначения получила корпорация "Проекттехника", а за вклад в подготовку и организацию форума приз получила компания "Воентелеком".

Также награды форума участникам вручил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.

Лучшим проектом "Инновационного клуба" форума стала разработка полупогружных ледокольных судов нового типа Московского физико-технического института. За лучшую разработку "Инновационного клуба" приз получило некоммерческое партнерство "Парк активных молекул" за разработку "ПАМ-3" - универсального кровезаменителя с функцией переноса кислорода.

За лучшую разработку двойного назначения в области IT-технологий наградили компанию "Чингис" за создание проекта "Виртуальный полигон". Среди иностранных участников форума за лучшую инновационную разработку был награжден Научно-исследовательский институт Вооруженных сил Белоруссии.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Белспецвнештехника
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Обносов Борис
Проекты
АРМИ-20XX

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