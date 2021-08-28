Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На форуме "Армия-2017" определили приоритеты в военной науке на период новой ГПВ

28.08.2017 ТАСС 297 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Участники форума также предложили варианты эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК, научно-исследовательских организаций и органов военного управления

КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Приоритеты в научных исследованиях по созданию перспективной военной техники и вооружений в рамках новой государственной программы вооружений (ГПВ) были определены в ходе международного форума "Армия-2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"Определены приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники на период с 2018 по 2027 год", - сказали в российском военном ведомстве.

Также участники форума предложили варианты эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских организаций и органов военного управления для создания перспективных систем и комплексов вооружения.

В Минобороны напомнили, что на заседаниях по 48 тематическим направлениям в формате круглых столов, конференций и брифингов было проведено 140 мероприятий. Прямая связь была организована в ходе 12 круглых столов с 21 абонентами с географией от Калининграда до Хабаровска и Хмеймима.

За время проведения форума в мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более семи тысяч человек, в открытой части заседаний приняли участие представители 17 иностранных государств.
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 08:17
  • 46
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 28.08 08:09
  • 1
Global Hawk станет носителем боевых лазеров
  • 28.08 08:01
  • 28
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
  • 28.08 08:01
  • 1
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
  • 28.08 07:50
  • 1
Робот для поиска и анализа зарубежных инновационных разработок будет создан в РФ
  • 28.08 07:42
  • 1
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 28.08 07:25
  • 4
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 28.08 07:10
  • 21
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 28.08 06:28
  • 3
"Адмирал Чабаненко" застрял на заводе еще на пять лет
  • 28.08 05:47
  • 1
Опыт применения авиации в Сирии ляжет в основу развития системы вооружения ВКС РФ
  • 28.08 05:32
  • 1
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 28.08 01:26
  • 1
Авиапром переводят на проектное финансирование
  • 27.08 23:36
  • 11
Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35
  • 27.08 23:20
  • 18
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 27.08 23:14
  • 12
Боевой модуль "Эпоха" в экспозиции форума "Армия-2017"
другие обсуждаемые темы