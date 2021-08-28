На форуме "Армия-2017" определили приоритеты в военной науке на период новой ГПВ
|
|
Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Участники форума также предложили варианты эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК, научно-исследовательских организаций и органов военного управления
КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Приоритеты в научных исследованиях по созданию перспективной военной техники и вооружений в рамках новой государственной программы вооружений (ГПВ) были определены в ходе международного форума "Армия-2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
"Определены приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники на период с 2018 по 2027 год", - сказали в российском военном ведомстве.
Также участники форума предложили варианты эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских организаций и органов военного управления для создания перспективных систем и комплексов вооружения.
В Минобороны напомнили, что на заседаниях по 48 тематическим направлениям в формате круглых столов, конференций и брифингов было проведено 140 мероприятий. Прямая связь была организована в ходе 12 круглых столов с 21 абонентами с географией от Калининграда до Хабаровска и Хмеймима.
За время проведения форума в мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более семи тысяч человек, в открытой части заседаний приняли участие представители 17 иностранных государств.
|
26.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Заряд позитива на "Армии-2017"
28.08.2017 Кибервойна: чем опасны люди с ноутбуками
28.08.2017 О значении возможной поставки истребителей Су-35 в ОАЭ - Анатолий Цыганок
28.08.2017 Беспилотная гонка
28.08.2017 На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
28.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые показали новейшие комплекты разминирования
28.08.2017 Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
28.08.2017 Контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета СБВ