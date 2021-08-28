В Генштабе рассказали о высокой эффективности испытанного в САР вооружения
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Демонстрация истребителя Су-27СМ3 ВКС России (бортовой номер "62 красный", регистрационный номер RF-93664, серийный номер 41001) президенту Сирии Башару Асаду на авиабазе Хмеймим (Сирия), 27.06.2017
Источник: пресс-служба президента Сирии / /www.facebook.com/SyrianPresidency
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Более 200 образцов вооружения, испытанного в Сирии, показали высокую эффективность и доказали способность к выполнению поставленных задач, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
"За время проведения специальной операции апробировано более 200 образцов вооружения, которые показали высокую эффективность по результатам боевого применения и доказали способность к выполнению поставленных задач", - сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".
По его словам, проверка вооружения и военной техники в боевых условиях осуществляется на регулярной основе.
"Особое внимание при этом уделяется новым образцам вооружения, в том числе находящимся на стадии государственных испытаний, с целью своевременного выявления и оперативного устранения возможных производственных и конструктивных недостатков", - подчеркнул генерал.
По его словам, все испытанные образцы вооружения соответствуют заявленным характеристикам.
"Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач. В тоже время по каждому проблемному вопросу проведен самый тщательный анализ, в том числе с привлечением представителей оборонно-промышленного комплекса, и выработаны исчерпывающие меры по устранению причин нештатной работы вооружения и военной техники", - сообщил Макушев.
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25.08.2017
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