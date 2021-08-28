Ракеты "БраМос" примут на вооружение после испытаний в Индийском океане



Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015

Источник: Asian Defence News Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015Источник: Asian Defence News

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Испытания авиационной крылатой ракеты "БраМос" пройдут в конце сентября - начале октября этого года, после этого она будет принята на вооружение армии Индии, сообщил РИА Новости в пятницу на форуме "Армия-2017" генеральный менеджер компании BrahMos Aerospace Правин Патак.

Ракеты "БраМос" создаются российскими и индийскими специалистами в рамках совместного предприятия.

"В конце сентября - начале октября будут проведены испытания авиационной ракеты "БраМос" в Индийском океане, она должна будет поразить морскую цель, после чего она будет принята на вооружение", - сказал Патак.

Испытания будут проводиться на Су-30МКИ ВВС Индии.