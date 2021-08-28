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Ракеты "БраМос" примут на вооружение после испытаний в Индийском океане

28.08.2017 РИА Новости 141 0
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Макет ракеты BrahMos
Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015
Источник: Asian Defence News

КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Испытания авиационной крылатой ракеты "БраМос" пройдут в конце сентября - начале октября этого года, после этого она будет принята на вооружение армии Индии, сообщил РИА Новости в пятницу на форуме "Армия-2017" генеральный менеджер компании BrahMos Aerospace Правин Патак.

Ракеты "БраМос" создаются российскими и индийскими специалистами в рамках совместного предприятия.

"В конце сентября - начале октября будут проведены испытания авиационной ракеты "БраМос" в Индийском океане, она должна будет поразить морскую цель, после чего она будет принята на вооружение", - сказал Патак.

Испытания будут проводиться на Су-30МКИ ВВС Индии.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
Проекты
АРМИ-20XX

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