Ракеты "БраМос" примут на вооружение после испытаний в Индийском океане
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Макет сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos под истребителем Су-30МКИ на авиавыставке Aero India 2015
Источник: Asian Defence News
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Испытания авиационной крылатой ракеты "БраМос" пройдут в конце сентября - начале октября этого года, после этого она будет принята на вооружение армии Индии, сообщил РИА Новости в пятницу на форуме "Армия-2017" генеральный менеджер компании BrahMos Aerospace Правин Патак.
Ракеты "БраМос" создаются российскими и индийскими специалистами в рамках совместного предприятия.
"В конце сентября - начале октября будут проведены испытания авиационной ракеты "БраМос" в Индийском океане, она должна будет поразить морскую цель, после чего она будет принята на вооружение", - сказал Патак.
Испытания будут проводиться на Су-30МКИ ВВС Индии.
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25.08.2017
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