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Российских военных на базе в Абхазии подняли по тревоге в ходе проверки

28.08.2017 РИА Новости 90 0
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Российская военная база в Абхазии. Архивное фото
Российская военная база в Абхазии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняты по тревоге в ходе проверки боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения тренировки по боевой готовности были подняты по тревоге", - сказал он.

Астафьев отметил, что к мероприятию привлекались более 3 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц военной техники соединения, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".

По словам Астафьева, после поступления сигнала на приведение войск в полную боевую готовность дежурные смены военной базы приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав получил оружие, бронежилеты, каски и выдвинулся к своей боевой технике.

Он добавил, что в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по действиям личного состава при объявлении учебной тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств. Военные водители на штатной технике осуществили марш из парка боевых машин в указанные районы.

"Боевая готовность подразделений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование военной базы уделяет особое внимание подготовке и проведению подобных тренировок", - заключил начальник пресс-службы ЮВО.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Абхазия
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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