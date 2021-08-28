Российских военных на базе в Абхазии подняли по тревоге в ходе проверки
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Российская военная база в Абхазии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняты по тревоге в ходе проверки боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках проведения тренировки по боевой готовности были подняты по тревоге", - сказал он.
Астафьев отметил, что к мероприятию привлекались более 3 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц военной техники соединения, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
По словам Астафьева, после поступления сигнала на приведение войск в полную боевую готовность дежурные смены военной базы приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав получил оружие, бронежилеты, каски и выдвинулся к своей боевой технике.
Он добавил, что в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по действиям личного состава при объявлении учебной тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств. Военные водители на штатной технике осуществили марш из парка боевых машин в указанные районы.
"Боевая готовность подразделений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование военной базы уделяет особое внимание подготовке и проведению подобных тренировок", - заключил начальник пресс-службы ЮВО.
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25.08.2017
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