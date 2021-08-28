Более 200 образцов испытанного в Сирии вооружения показали высокую эффективность
|
|
Генерал-лейтенант Игорь Макушев
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC
Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач, отметил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Макушев
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Более 200 образцов вооружения, испытанного в Сирии, показали высокую эффективность и доказали способность к выполнению поставленных задач. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
"За время проведения специальной операции [в Сирии] апробированы более 200 образцов вооружения, которые показали высокую эффективность по результатам боевого применения и доказали способность к выполнению поставленных задач", - сказал Макушев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.
По его словам, проверка вооружения и военной техники в боевых условиях осуществляется на регулярной основе.
"Особое внимание при этом уделяется новым образцам вооружения, в том числе тем, которые находятся на стадии государственных испытаний, с целью своевременного выявления и оперативного устранения возможных производственных и конструктивных недостатков", - подчеркнул Макушев.
По его словам, все испытанные образцы вооружения соответствуют заявленным характеристикам. "Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач. В то же время по каждому проблемному вопросу проведен самый тщательный анализ, в том числе с привлечением представителей оборонно-промышленного комплекса, выработаны исчерпывающие меры по устранению причин нештатной работы вооружения и военной техники", - сообщил Макушев.
Ранее замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил, что всего более 600 образцов российского вооружения были опробованы во время операции в Сирии.
|
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
28.08.2017 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" получила главный приз форума "Армия-2017"
28.08.2017 Особый интерес посетителей форума "Армия-2017" вызвал танк "Армата"
25.08.2017 План поставок новой техники по гособоронзаказу-2017 выполнен на 43%
25.08.2017 Два фрегата проекта 11356 и две подлодки "Лада" вошли в проект новой ГПВ
25.08.2017 Минобороны в рамках ОКР "Задира-16" заказало боевой комплекс на новых физических принципах
25.08.2017 Минобороны купило спутник-разведчик "Лотос-М"
25.08.2017 Минобороны РФ подписало контракт на поставку первой партии БМП-3 с модулем "Эпоха"