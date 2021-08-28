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Более 200 образцов испытанного в Сирии вооружения показали высокую эффективность

28.08.2017 ТАСС 106 0
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Генерал-лейтенант Игорь Макушев
Генерал-лейтенант Игорь Макушев
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач, отметил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Макушев

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Более 200 образцов вооружения, испытанного в Сирии, показали высокую эффективность и доказали способность к выполнению поставленных задач. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"За время проведения специальной операции [в Сирии] апробированы более 200 образцов вооружения, которые показали высокую эффективность по результатам боевого применения и доказали способность к выполнению поставленных задач", - сказал Макушев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.

По его словам, проверка вооружения и военной техники в боевых условиях осуществляется на регулярной основе.

"Особое внимание при этом уделяется новым образцам вооружения, в том числе тем, которые находятся на стадии государственных испытаний, с целью своевременного выявления и оперативного устранения возможных производственных и конструктивных недостатков", - подчеркнул Макушев.

По его словам, все испытанные образцы вооружения соответствуют заявленным характеристикам. "Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач. В то же время по каждому проблемному вопросу проведен самый тщательный анализ, в том числе с привлечением представителей оборонно-промышленного комплекса, выработаны исчерпывающие меры по устранению причин нештатной работы вооружения и военной техники", - сообщил Макушев.

Ранее замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил, что всего более 600 образцов российского вооружения были опробованы во время операции в Сирии.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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