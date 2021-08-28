Применение воздушной и морской составляющих в одном ударе впервые отработали в Сирии
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Боевые вылеты дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии
Источник: МО РФ
Применение высокоточных средств поражения впервые применено в ходе спецоперации по плану Генерального штаба
КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Боевое применение высокоточных средств поражения воздушного и морского базирования в одном ударе было впервые отработано в ходе операции против террористов в Сирии. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
"В ходе специальной операции по плану Генерального штаба впервые осуществлено боевое применение высокоточных средств поражения воздушного и морского базирования. Отработан вариант применения воздушной и морской составляющих в одном ударе", - сказал Макушев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.
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25.08.2017
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