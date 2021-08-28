Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных самолетов
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Воздушную разведку вдоль российских границ вели 18 летательных аппаратов других стран
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю 11 раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.
Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 18 летательных аппаратов других стран.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.
В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели две инспекции на территории зарубежных государств - в США в рамках договора СНВ и в Канаде в рамках Договора по открытому небу. Над территорией РФ была проведена одна инспекция Турции в рамках Договора по открытому небу.
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25.08.2017
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