Учения "Запад-2017" не являются актом агрессии, считает замминистра обороны
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Во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Учения "Запад-2017" - не акт агрессии, как их трактуют некоторые страны, а плановые белорусско-российские учения, проходящие абсолютно открыто, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что на учения приглашены наблюдатели из семи стран и ряда международных организаций.
"Это обычные плановые совместные учения. Это не агрессия, как трактуется некоторыми странами… Я не вижу вообще смысла это обсуждать или бояться. Все будет, как обычно, открыто, дружественно", - заявил Фомин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, министерство обороны России всегда объявляет о проведении крупных и мелких учений, сообщает о замысле учений, задействованных в них силах и средствах и их участниках. "В том числе и по "Западу-2017" соответствующая информация передавалась средствами массовой информации", - добавил Фомин.
"На следующей неделе, через несколько дней мы планируем совместно с Белоруссией пресс-конференцию для военных атташе. Соберем всех. Мы приглашаем наблюдателей, поэтому ничего не скрываем", - заключил замминистра.
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24.08.2017
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