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Минобороны в рамках ОКР "Задира-16" заказало боевой комплекс на новых физических принципах

25.08.2017 ТАСС 84 0
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Валентин Костюков
Валентин Костюков
Источник: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Соглашение подписали замминистра обороны России Юрий Борисов и директор ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" Валентин Костюков

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" подписали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на выполнение опытно-конструкторской работы "Задира-16" по разработке боевого комплекса на новых физических принципах.

"Для подписания государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы "Задира-16" приглашается директор ФГУП "Российский федеральный ядерный центр" Валентин Костюков. В ходе выполнения данной опытно-конструкторской работы разрабатывается боевой комплекс на новых физических принципах", - объявил диктор на церемонии подписания.

Со стороны Минобороны документ подписал замминистра Юрий Борисов.

"Новые физические принципы" - условный термин, призванный подчеркнуть, что поражающие факторы оружия основываются на ранее не использовавшихся в военных целях процессах и явлениях. О проведении разработок в этом направлении ранее сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Ядерный щит

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