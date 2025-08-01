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«Вертолеты России» и Минобороны РФ заключили контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета

25.08.2017 АО «Вертолеты России» 187 0
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Вертолет-демонстратор на базе Ми-24
Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» подписал с Министерством обороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).


Контракт между «Вертолетами России» и Минобороны РФ предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.


«К настоящему моменту холдингом наработан серьезный научно-технический задел по проекту перспективного скоростного вертолета – не только за счет собственных средств, но и благодаря государственным источникам финансирования. Полученные в ходе испытаний показатели и приобретенный опыт и мы и министерство обороны сочли достаточными для перехода к следующему этапу – разработке скоростного боевого вертолета. Заключенный сегодня контракт – это серьезный шаг в новое поколение вертолетостроения с более высокими скоростями и летно-техническими характеристиками», - отметил по итогам подписания генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.


Контракт рассчитан на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

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