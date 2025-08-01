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УВЗ договорился о сотрудничестве с Казахстаном: подписан договор на поставку запасных частей к бронетехнике

25.08.2017 ЦАМТО 73 0
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t-72kz
Т-72KZ «Шыгыс» (Казахстан – Израиль) на международной выставке вооружения и военно-технического имущества «КАДЕКС-2012». Фото предоставлено ОАО "НИИ Стали"

ЦАМТО, 24 августа. Во второй день работы форума "Армия-2017" АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" подписала контракт с АО "Семей инжиниринг" на поставку запчастей для танков Т-72, состоящих на вооружение ВС Республики Казахстан.

Работа будет организована в рамках военно-технического сотрудничества.

Казахстанскими партнерами также было озвучено намерение о создании собственного ремонтного производства бронетехники на территории Республики. Учитывая, что парк машин Казахстана состоит в основном из спецтехники производства корпорации УВЗ, актуальным становится вопрос о передаче опыта ремонта танков, заявил в ходе переговоров генеральный директор корпорации УВЗ Александр Потапов.

"В состав интегрированной структуры УВЗ входят бронетанковые ремонтные заводы, имеющие огромный опыт и профессионализм в продлении жизненного цикла бронетехники", – отметил он.

Замминистра обороны Казахстана Талгат Жанжуменов, в свою очередь, сообщил, что сотрудничество с Уралвагонзаводом продолжается уже четверть века. В планах – реализация ряда долгосрочных проектов, в том числе по приобретению новых современных танков.

Кроме того, на стенде УВЗ в демонстрационном центре Госкорпорации Ростех состоялись деловые встречи с представителями Армении, Казахстана, Индии, Туниса и других стран. На них шла речь о перспективах военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонавод".
24.08.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Индия
Казахстан
Тунис
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
АРМИ-20XX

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