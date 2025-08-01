ВМС Индии намерены приобрести 234 морских вертолета на сумму 5 млрд. долл.



MH-60R Seahawk MH-60R Seahawk

ЦАМТО, 24 августа. Министерство обороны Индии 22 августа опубликовало запрос об информации по двум программам приобретения в общей сложности 234 морских вертолетов. Стоимость двух проектов превышает 5 млрд. долл.

Запрос предусматривает закупку 123 морских многоцелевых вертолетов NMRH (naval multi-role helicopter), обладающих возможностями борьбы с подводными лодками, а также 111 вооруженных легких многоцелевых вертолетов NUH (naval utility helicopter) для применения с борта боевых кораблей.

Закупка будет реализована в рамках стратегического партнерства в формате "Делай в Индии". Целью данной политики является расширение возможностей предприятий индийской оборонной промышленности и обеспечение индийским компаниям частного сектора возможности производства современных систем вооружения в сотрудничестве с ведущими зарубежными производителями путем создания совместных предприятий и передачи технологий.

Запрос об информации на поставку NMRH предполагает покупку машины, которая может применяться в любое время суток, оснащенную узлами подвески для двух противокорабельных ракет или легких противолодочных торпед. Контракт с победителем будет также включать поставку запасных двигателей, тренажеров, и другого оборудования.

Предполагается, что вертолет NUH сможет транспортировать шесть пассажиров, груз массой 480 кг внутри кабины и 500 кг на внешней подвеске, или две грузовые паллеты для медицинской эвакуации.

Для реализации двух вертолетных проектов МО Индии направило запросы об информации ведущим компаниям-производителям. Ответы должны быть представлены к 6 октября 2017 года. После оценки собранной информации МО Индии направит выбранным участникам запросы о предложениях. В ходе объявленного тендера производители представят официальные технические и коммерческие предложения. Одновременно будут выбраны индийские компании-партнеры. Как ожидается, на осуществление всех предварительных процедур до подписания контракта потребуется несколько лет.

ВМС Индии остро нуждаются в поставке вертолетов NMRH и NUH, поскольку в настоящее время боевые корабли флота фактически лишены авиационных средств обнаружения и поражения подводных лодок противника. В то же время, атомные и дизель-электрические подводные лодки Китая регулярно появляются в регионе Индийского океана.

В июне 2017 года Министерство обороны Индии аннулировало планировавшееся приобретение для ВМС страны 16 многоцелевых вертолетов S-70B "Сихоук" компании Sikorsky Aircraft из-за невозможности согласовать стоимость поставки. На текущий момент в составе флота имеются только 11 вертолетов Ка-28 и 17 противолодочных "Си Кинг", большая часть из которых не эксплуатируется.

Вертолеты ПЛО могут выполнять полет на значительном удалении от корабля, обеспечивая заблаговременное обнаружение подводных лодок противника и их уничтожение торпедным вооружением. Вертолеты класса 9-12,5 т также оснащаются ракетами, позволяющими поражать надводные корабли, и системами радиоэлектронной борьбы и ДРЛО.

Командование ВМС Индии планирует, что двухдвигательные вертолеты NUH заменят устаревшие однодвигательные "Четак". NUH будут отличаются от легких вертолетов ВВС и СВ, поскольку должны быть адаптированы для применения на море, оснащены складывающимися лопастями, а их массогабаритные характеристики должны позволять транспортировку в ангаре военного корабля.

Следует отметить, что длительное время планы приобретения до 1200 вертолетов различных типов для ВС Индии не реализовывались из-за длительных бюрократических процедур, подозрений в коррупции и других проблем.