"Росатом" начал разработку боевого комплекса на новых физических принципах



Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск. Самый малогабаритный ядерный боеприпас — артиллерийский 152-миллиметровый снаряд. Музей РФЯЦ–ВНИИТФ г. Снежинск.

ЦАМТО, 24 августа. Госкорпорация "Росатом" начала разработку боевого комплекса "Задира-16", работающего на новых физических принципах. Контракт на проведение соответствующей ОКР был подписан на форуме "Армия-2017", передает "РИА Новости".

Контракт подписали замминистра обороны РФ Юрий Борисов и директор предприятия "Росатома" – Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) Валентин Костюков.

В основу создания оружия на новых физических принципах (ОНФП) положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом). Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и иные виды оружия, передает "РИА Новости".