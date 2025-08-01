Д.Шугаев: решение о поставке Турции ЗРС С-400 будет приниматься строго в соответствии с геополитическими интересами России
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С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
ЦАМТО, 24 августа. Решение о поставке Турции зенитных ракетных систем С-400 будет приниматься строго в соответствии с геополитическими интересами России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Как заявил в конце июля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, переговоры по поставкам в Турцию С-400 близятся к концу, договоренность между двумя странами по этому вопросу уже оформлена, осталось прояснить незначительные моменты, напоминает агентство.
В свою очередь, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев 22 августа сообщил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции близок к подписанию, но пока не вступил в силу.
"Переговоры о поставке Турции систем ПВО большой дальности действительно проводятся. Намечены реперные точки нашего дальнейшего сотрудничества. Все принимаемые решения в данной области строго соответствуют геополитическим и стратегическим интересам Российской Федерации", – сказал Д.Шугаев, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры с Анкарой по поставке ЗРС С-400.
Д.Шугаев добавил, что ЗРС С-400 будут поставляться иностранным заказчикам в адаптированном под вооруженные силы конкретной страны варианте.
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24.08.2017
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