Минобороны получит 100 танков "Армата" до 2020 года



Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России до 2020 года получит 100 новейших танков "Армата", сообщил на форуме "Армия-2017" в четверг замминистра обороны Юрий Борисов.

"Имеем контракт на 100 единиц (танков "Армата"), которые будут поставлены нам до 2020 года", - сказал Борисов.

По его словам, военное ведомство не стремится "форсировать события" с серийными закупками дорогостоящей военной техники.