Минобороны получит 100 танков "Армата" до 2020 года
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Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России до 2020 года получит 100 новейших танков "Армата", сообщил на форуме "Армия-2017" в четверг замминистра обороны Юрий Борисов.
"Имеем контракт на 100 единиц (танков "Армата"), которые будут поставлены нам до 2020 года", - сказал Борисов.
По его словам, военное ведомство не стремится "форсировать события" с серийными закупками дорогостоящей военной техники.
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24.08.2017
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