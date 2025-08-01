ВС получат более 800 единиц техники по контрактам с "Армии-2017"
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Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России в рамках подписанных на "Армии-2017" контрактов получит 600 единиц новой техники и более 200 модернизированной, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов.
"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения… Вооруженные силы пополнятся двумя бригадными комплектами комплекса "Искандер-М", будет проведена поставка более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Борисов.
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24.08.2017
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