ВС получат более 800 единиц техники по контрактам с "Армии-2017"



Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Минобороны России в рамках подписанных на "Армии-2017" контрактов получит 600 единиц новой техники и более 200 модернизированной, сообщил в четверг замминистра обороны Юрий Борисов.

"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения… Вооруженные силы пополнятся двумя бригадными комплектами комплекса "Искандер-М", будет проведена поставка более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Борисов.