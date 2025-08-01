Россия рассчитывает подписать с Катаром соглашение по ВТС
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Посол РФ в Катаре Нурмахмад Холов. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено Посольством России в Катаре
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва рассчитывает в ближайшее время подписать с Катаром соглашение о военно-техническом сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Катаре Нурмахмад Холов.
"В прошлом году было подписано соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Катаром и началась работа по подготовке к подписанию соглашения о военно-техническом сотрудничестве", - заявил посол в интервью РИА Новости.
Дипломат напомнил, что министр обороны Катара Халид бен Мохаммад аль-Аттыйя посетил РФ по приглашению главы российского МО Сергея Шойгу для участия в выставке "Армия-2017". По словам дипломата, "в ходе встречи министры обсудили вопросы возможной поставки в Катар российских средств ПВО, кроме того, катарские эксперты более подробно ознакомились с новинками российской военной техники".
"Надеемся, что соглашение по ВТС также будет подписано в ближайшее время", - добавил Холов.
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24.08.2017
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