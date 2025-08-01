Директор ФСВТС рассказал о переговорах с Турцией по закупкам С-400



Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Решение о поставке Турции зенитных ракетных систем С-400 будет приниматься строго в соответствии с геополитическими интересами России, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Как заявил в конце июля пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, переговоры по поставкам в Турцию С-400 близятся к концу, договоренность между двумя странами по этому вопросу уже оформилась, осталось прояснить незначительные моменты. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во вторник сообщил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции близок к подписанию, но пока не вступил в силу.

"Переговоры о поставке Турции систем ПВО большой дальности действительно проводятся. Намечены реперные точки нашего дальнейшего сотрудничества. Все принимаемые решения в данной области строго соответствуют геополитическим и стратегическим интересам Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком этапе находятся переговоры с Анкарой о поставке ЗРС С-400.