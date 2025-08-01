Контракт с ОАЭ по истребителям Су-35 могут подписать до конца года
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Самолет Су-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Контракт на поставку истребителей Су-35 в Объединенные Арабские Эмираты может быть подписан до конца года, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.
"Переговоры о поставках Су-35 в интересах ОАЭ идут в плановом режиме. При условии их успешного проведения подписание контракта возможно до конца 2017 года", - сказала Воробьева в ходе форума "Армия-2017".
Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявлял, что контракт может предполагать поставку нескольких десятков истребителей.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
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24.08.2017
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