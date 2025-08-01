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На "Армии-2017" представили тренажер с очками виртуальной реальности

25.08.2017 РИА Новости 72 0
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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова представило на форуме "Армия-2017" тренажер десантников с элементами виртуальной реальности, сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Военные специалисты привезли на форум "Тренажер парашютиста-десантника" - лопинг, перед которым установлен вентилятор. Занимающиеся на тренажёре надевают очки виртуальной реальности", - рассказали в пресс-центре.

Комплекс позволяет не только тренировать вестибулярный аппарат, но и создать условия, максимально приближенные к ощущениям свободного падения.

Разработчики планируют в будущем усовершенствовать комплекс: "Предполагается создание настоящего автоматизированного комплекса, которым можно будет оборудовать городки воздушно-десантной подготовки"

Комплекс будет представлять собой механизированную подвесную систему, закреплённую на подвижные балки. Обучаемый, надев очки виртуальной реальности, сможет отрабатывать практические действия в воздухе - сближение с другим десантником, приземление на ЛЭП, на воду и так далее.
24.08.2017
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Проекты
АРМИ-20XX

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