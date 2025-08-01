На "Армии-2017" подписано 23 госконтракта и три соглашения на сумму более 170 млрд рублей
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Минобороны заключило соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. На "Армии-2017" подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями на общую сумму более 170 млрд рублей, сообщили замминистра обороны Юрий Борисов.
"Сегодня подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд рублей", - сказал он.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.
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24.08.2017
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