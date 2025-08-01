Мантуров оценил проекты диверсификации производства ОПК до 2025 года в 291,5 млрд рублей



Денис Мантуров осматривает внешний вид, интерьер и багажник новой модели Lada Granta Liftback

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Денис Мантуров осматривает внешний вид, интерьер и багажник новой модели Lada Granta LiftbackИсточник: http://www.minprom.gov.ru/

По словам главы Минпромторга, сейчас существенного снижения гособоронзаказа не происходит

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Финансирование проектов по диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса оценивается в более чем 291 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и льготные кредиты ВЭБ, до 2025 года. Об этом в четверг в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В целом, до 2025 года финансирование проектов по диверсификации производства оценивается в 291,5 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и льготные кредиты ВЭБ", - сказал Мантуров.

По его словам, на данный момент существенного снижения гособоронзаказа не происходит. "Но даже если так случится, это не должно спровоцировать какие-либо негативные последствия, ведь на сегодняшний день на предприятиях ОПК трудятся почти два миллиона человек. Военные заводы должны использовать свой ресурс для производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения с большим экспортным потенциалом", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что за последние годы предприятия ОПК были оснащены новой современной техникой, проведена их существенная модернизация, эти меры уже должны увеличить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% к 2030 году.

Финансирование проектов

По словам министра, сейчас рассматриваются различные варианты господдержки в этой сфере. "В частности, по поручению правительства реализуется План развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения и двойного назначения, утверждена дорожная карта. В то же время Минпромторг со своей стороны формирует вместе с Внешэкономбанком программу льготного финансирования проектов по выпуску высокотехнологичной продукции", - рассказал Мантуров.

Механизм получения займов пока прорабатывается. "Мы уже ведем предварительный сбор проектов и предложений. На сегодняшний день уже получено более 200 заявок", - добавил он.

Глава Минпромторга также рассказал, что задействован ресурс Фонда развития промышленности - запущены программы "Конверсия" и "Комплектующие изделия". "Срок займа составляет не более пяти лет, а процентная ставка по целевым займам - 1% годовых в первые три года и 5% годовых в оставшийся срок", - пояснил министр.