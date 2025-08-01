Более 105 тыс. человек приняли участие в "Армии-2017" в первые два дня работы форума



Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Представитель Минобороны генерал-майор Александр Миронов отметил, что первые два дня работы форума по всем показателям превзошли форумы прошлых лет

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Общее количество гостей и участников "Армии-2017" в первые два дня работы форума превысило 105 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов.

"В первые дни форума общее количество гостей и участников превысило 105 тыс. человек. Первые два дня работы форума по всем показателям превзошли форумы прошлых лет. В работе выставки принимают участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые представляют более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности", - сказал Миронов.

По его словам, на полях форума свои достижения представили 78 предприятий из 14 стран. "Свои национальные экспозиции представляют семь государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР. В 2016 году национальные экспозиции представляли пять государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия)", - отметил Миронов.

Он также уточнил, что в работе форума принимают участие делегации из 114 государств, из которых 20 возглавляют руководители оборонных ведомств.

Форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.