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Шойгу прибыл на учения сил МТО в Ярославле

25.08.2017 ТАСС 61 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: МО РФ

Министр обороны проверит действия войск по обеспечению работы временного перегрузочного района, а также наведению и эксплуатации наплавного комбинированного железнодорожного моста через Волгу

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа в Ярославль, где проводится один из этапов специальных учений сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали в военном ведомстве, министр проверит практические действия войск по обеспечению работы временного перегрузочного района, а также наведению и эксплуатации наплавного комбинированного железнодорожного моста через Волгу для пропуска по нему подразделений и техники.

По информации Минобороны, в ходе этапа учений будет задействовано около 1,4 тыс. военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники.

В проведении учений также примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов, исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.

С 21 августа в российской армии проводится комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск. В маневрах задействованы около 3 тыс. военнослужащих и порядка 350 единиц военной и специальной техники. Параллельно с учениями сил и средств МТО свои учения проводят войска радиационной, химической и биологической защиты, военные медики, инженеры и связисты.
24.08.2017
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принадлежат ТАСС
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