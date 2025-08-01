В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в Арктике
|
|
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
При весе 8-10 кг роботы могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска, рассказал Сергей Попов
МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Микророботы массой 8-10 кг, которые можно будет запускать под лед в Арктике, созданы в России и проходят первые испытания. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.
"Отдельное направление представляют собой микророботы - исследовательские аппараты "карманного" формата, которые при весе 8-10 кг могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска", - сказал он.
Попов пояснил, что запускать их можно "прямо под лед с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии".
"В настоящее время такие аппараты уже разработаны и проходят первые испытания. Особенностью этих маленьких роботов можно считать и возможность их совместной работы как друг с другом, так и другими подводными аппаратами, находящимися в районе исследований", - отметил глава Центра.
Коллективное использование таких микророботов, по его словам, позволит расширить возможности арктических экспедиций в области океанологических исследований.
Попов отметил, что сегодня для работы в Арктике необходимы высокотехнологичные морские технические средства, которые были бы способны работать среди разреженных или сплоченных льдов, решать задачи оперативной гидрографии, и "служить ретрансляторами данных для гражданских центров обработки информации и для объектов Минобороны России".
|
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
25.08.2017 «Лидер» флота
25.08.2017 Минобороны получит партию арктических "КамАЗов"
25.08.2017 Морские роботы смогут образовывать наблюдательную сеть в Арктике
25.08.2017 Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата
25.08.2017 Стратегические бомбардировщики ВКС РФ выполнили полеты над Тихим океаном и Японским морем
24.08.2017 Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"
24.08.2017 Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе